أصرت على الموت مع زوجها.. إدانة طبيب سويسري بمساعدة امرأة على الانتحار

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلن نائب رئيس جمعية سويسرية تساعد على الانتحار أنه أدين بمساعدة امرأة بصحة جيدة على إنهاء حياتها إلى جانب زوجها المريض. وقال إنه سيستأنف الحكم.

ووصف بيار بيك (74 عاماً) من مجموعة «إكزيت» للمساعدة على الانتحار في المنطقة الناطقة بالفرنسية في سويسرا، دواء باربتيورات بنتوباربيتال للمرأة البالغة من العمر 86 عاماً.

وفي حكم صدر في 20 ابريل الماضي، قالت محكمة الاستئناف الجنائية في جنيف إن بيك ارتكب «جريمة خطيرة واختار عمداً مخالفة القانون»، وفقاً لما ذكرته محطة «أر تي إس».

وأيّدت المحكمة الإقليمية أيضاً حكماً أصدرته محكمة العام الماضي بغرامة مع وقف التنفيذ.

وقال الطبيب المتقاعد لـ«وكالة فرانس برس»، أمس الجمعة، إنه يعتزم اللجوء الى أعلى محكمة في سويسرا لاستئناف الحكم.

وتعود القضية إلى ابريل 2017 عندما ساعد بيك زوجين على الانتحار معاً. وكان الرجل مريضاً جداً، لكن زوجته كانت بصحة جيدة، إلا أنها أصرّت على أنها تريد الموت مع زوجها.

وقالت المرأة قالت أمام أحد المحامين في ديسمبر 2015 «أطلب من (إكزيت) أن تقدم لي المساعدة لإنهاء حياتي بدون أي تأخير».

ويسمح القانون السويسري عموماً بالانتحار بمساعدة جمعيات متخصصة إذا أقدم الراغب في ذلك على هذا الأمر بنفسه، ما يعني أن الأطباء لا يمكنهم إعطاء الحقن المميتة على سبيل المثال، إذا عبّر الشخص مراراً وتكراراً عن رغبته في إنهاء حياته.

وأكد بيك خلال جلسة الاستئناف أن المرأة أبرمت اتفاق انتحار مع زوجها، وأنها لا تستطيع تحمل فكرة العيش بدونه. وأضاف أمام المحكمة «أخبرتني بوضوح وبصورة لا رجعة فيها أنها ستقتل نفسها».

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