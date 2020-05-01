كبة دراويش باللبن

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة إفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية. منى قبوري استطاعت خلال السنوات الماضية فرض حضورها كواحدة من أبرز المدونات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

واحدة من أفخر وأعرق أنواع الكبة الحلبية التي تتميز بشكلها الطويل. ويفضل الناس هذه الكبة المقلية والمحشوة باللحم المفروم والصنوبر، والمتبلة بأشهر بهارات الشام (السبع بهارات) وتؤكل باليد مقرمشة.

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