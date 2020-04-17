العمل من المنزل.. تجربة جديدة تتطلب التأقلم

يشهد الناس حول العالم في هذه الأوقات الاستثنائية تغيراً في كل تفاصيل حياتهم اليومية، سواءً من خلال تلقي التعليم عن بعد، أو الحفاظ على اللياقة البدنية دون الذهاب إلى النادي الرياضي، أو الطبخ في المنزل عوضاً عن تناول الطعام في المطعم، والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء عن بعد. ويبقى العمل من المنزل من أكثر هذه التجارب الجديدة غرابة. وتختلف ردود أفعال الناس تجاه هذه التجربة، فالبعض يتأقلم مع التغير بسهولة، في حين يعاني آخرون إيجاد التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وانطلاقاً من إدراكها للتحديات والمشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص أثناء العمل من المنزل، تقدم «إيكيا» بعض النصائح لتعزيز تجربة العمل من المنزل:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.