أعراض أخرى للإصابة بكورونا عليك معرفتها.. اعزل نفسك فوراً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

مع استمرار انتشار الوباء حول العالم، مازال الباحثون والأطباء يرصدون أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أكثرها شيوعاً الحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس التي تنذر بإصابة فيروسية.

وجاء في تقرير لنشرة مرصد المستقبل في دبي أمس الثلاثاء أن بعض الدراسات تشير إلى تظاهر المرض بأعراض مغايرة مثل الإسهال أو فقدان حس التذوق.

وهنا عدد من الأعراض التي ينبغي معرفتها:

- آلام العضلات

تترافق بعض الأمراض بآلام عضلية ومنها الإنفلونزا. يعاني بعض مرضى كوفيد-19 من هذه الآلام أيضاً، التي تترافق مع حالاته الخفيفة وصولاً إلى إنتاناته الشديدة. إذا أحسست بهذه الآلام اعزل نفسك وأكثر من شرب الماء وأعلم طبيبك.

- مشكلات هضمية

تزايد تظاهر حالات كوفيد-19 بمشكلات هضمية. إذ يعاني كل شخص من أصل 10 أشخاص من أعراض هضمية تتضمن الإسهال والغثيان. وخلص بحث جديد إلى أن ما يصل إلى نصف المرضى يعانون من أعراض هضمية إلى جانب التنفسية.

- التعب

قد تتظاهر بعض حالات «كوفيد-19» بأعراض لا نمطية مثل التعب والوهن والإرهاق. وقد تسبب الجائحة والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ضغطاً نفسياً وقلقاً إضافيين، ما يعني أن هذه العوامل النفسية ربما تؤدي إلى أعراض مشابهة. وغالباً ما تترافق هذه الأعراض بعلامات خطرة مثل ازرقاق الشفاه وصعوبة التنفس وألم الصدر التي توجب العلاج الفوري.

- الصداع والدوار

يشتكي بعض مرضى كوفيد-19 من الصداع والدوار. قد تترافق حالات الدوار الشديدة أو المباغتة مع مشكلات صحية أخرى خطيرة، وفقاً لكليفلاند كلينيك. وهذه الأعراض ليست حصريةً للفيروس والإصابة بها لا تعني بالضرورة الإصابة به.