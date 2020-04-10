كيف تحافظ على لياقتك وأنت في منزلك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُعدّ النشاط البدني عاملاً أساسياً للمحافظة على صحتك وعافيتك، ويمكنك أداء بعض التمارين الرياضية بشكل جيد في غرفة المعيشة. وهنا يقدم كريستوف فوترييه، رئيس قسم رعاية العملاء بفندق «تيرم مارين مونتي كارلو»، بعض النصائح للمحافظة على لياقتكم البدنية أثناء وجودكم في المنزل.

تمارين انسجام القلب

يوفر لك تمرين انسجام القلب بعض الأدوات البسيطة التي تمنحك الشعور السريع والمؤكد بالصحة والعافية، وتساعدك في تقليل اضطرابات النوم، والتخلص من القلق وقد تساعدك في تخفيف التوتر.

إنه تمرين بسيط وعالي الكفاءة ويمكن أداؤه بوساطة تطبيق صحي على ساعتك الذكية: خذ شهيقاً من الأنف لمدة خمس ثوان، ثم أخرج الزفير من فمك لمدة خمس ثوان، وكرر هذه العملية لمدة خمس دقائق.

نوصيك بأداء هذا التمرين ثلاث مرات يومياً، لمدة خمس دقائق.

نشاط تقوية العضلات

يستهدف هذا التمرين الشامل لكل أجزاء الجسم جميع عضلات الفخذين والساقين (لاسيما العضلة الرباعية، مع تمرين الأرداف وأوتار الركبة).

قف على قدميك واجعل المسافة بينهما مساوية للمسافة بين كتفيك، واجعل أصابع قدميك للخارج قليلاً، ثم اثن واعقد ذراعيك عند ارتفاع الكتفين للمحافظة على استقامة ظهرك. خذ شهيقاً ثم اثن ساقيك مع المحافظة على استقامة ظهرك والنظر إلى الأمام (لا تنظر إلى موضع قدميك)، واهبط للأسفل حتى يصبح فخذاك موازيين للأرضية (لا تهبط أكثر)، ثم انهض للأعلى أثناء الزفير للرجوع إلى وضعية الوقوف.

احرص على عدم الوقوف بسرعة شديدة، وعدم تثبيت ركبتيك في موضع مرتفع، وتذكر ثنيهما بشكل طفيف.

لتحسين أداء جميع عضلات الفخذين والمحافظة على توازنك، احرص على تثبيت كعبيك على الأرض.

نوصيك بتكرار ثلاث مجاميع مكونة من 10 انحناءات، ثلاث مرات يومياً.

إذا كان لديك درَج في منزلك أو شقتك، فهي فرصة رائعة حيث يمكنك التحرك صعوداً وهبوطاً للمحافظة على لياقتك.

ابدأ بنظام يتضمن 10 طوابق أو ما يقرب من 200 درجة.

ويمكنك صعود درجتين دفعة واحدة ثم الهبوط درجة بدرجة.