دواء ألماني لفيروس كورونا من بلازما المتعافين

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أعلنت شركة بيوتست الألمانية للأدوية أنها تعمل على تطوير دواء لمرضى كورونا يعتمد على بلازما الدم البشري.

وأشارت الشركة اليوم الاثنين إلى أنه مع انتشار «كوفيد-19»، تزايد عدد المتبرعين بالبلازما الذين طوروا أجساماً مضادة لمرض الالتهاب الرئوي الجديد، مشيرة إلى أنها بصدد تجميع بلازما من المتبرعين المتعافين من المرض بأسرع ما يمكن لإجراء اختبار جديد على العينات.

وأضافت الشركة أنه من الممكن معالجة العينات التي تحتوي على أكبر قدر من الأجسام المضادة في حوض لتحولها إلى «جلوبولين شديد المناعة» ضد مرض الالتهاب الرئوي، واستخدامها مع مرضى الحالات الحرجة.

يشار إلى أن «بيوتست» متخصصة في تطوير أدوية من تبرعات بلازما الدم، ويمكن استخدام هذه الأدوية في اضطرابات تخثر الدم أو الضعف الشديد في جهاز المناعة أو الحروق الشديدة.

وتتعاون «بيوتست» لإنتاج الدواء الجديد المضاد لكورونا والمنتظر استخدامه هذا العام، مع شركات عالمية أخرى في مجال الدوائيات. وقالت الشركة إن هناك احتمالاً أن يساعد الدواء الجديد «على نحو فعال» أصحاب الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19.

وذكرت الشركة أنها بحاجة في هذا الصدد إلى أكبر عدد ممكن من متبرعي البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من «كورونا»، إذ تحتوي دماؤهم على كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي تُحَيِّد الفيروس.