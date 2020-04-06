نداء من خبراء الصحة إلى 1.3 مليار مدخن حول العالم.. بسبب كورونا

المصدر: لندن - رويترز

حث خبراء الصحة اليوم الاثنين المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، وشركات السجائر على التوقف عن إنتاج وبيع منتجات التبغ، وذلك للمساعدة في تقليص المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

وقال خبير الصحة العامة والمدير بالاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، قان تشيوان، في بيان، إن «أفضل شيء يمكن أن تقدمه صناعة التبغ لمكافحة (كوفيد-19) هو التوقف فوراً عن إنتاج وتسويق وبيع التبغ».

وأشار الاتحاد الذي يجمع تحت مظلته متخصصين دوليين في الأمراض التنفسية وأخصائيين في الرئة ومسؤولين وهيئات صحية إلى أنه «قلق للغاية» بشأن تأثير «كوفيد-19» على مدخني العالم البالغ عددهم 1.3 مليار، خصوصاً من يعيشون منهم في الدول الأشد فقراً حيث تعاني الأنظمة الصحية من ثقل الأعباء.

ومن المعروف أن التدخين يضعف جهاز المناعة بالجسم، ويجعله أكثر قابلية للتأثر بالأمراض المعدية. وربما يعاني المدخنون أيضاً من أمراض بالرئة أو انخفاض كفاءة الرئة ما سيزيد بقوة خطر إصابتهم بأمراض خطيرة.

وأضاف تشيوان أن الحكومات بأنحاء العالم عليها «التزام أخلاقي» بنصح المدخنين بالتوقف عن ذلك: «هذا هو التوقيت المثالي تماماً للإقلاع عن التدخين».