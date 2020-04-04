تحذير بريطاني: لا تخدعكم «الأدوية المعجزة» لفيروس كورونا

المصدر: لندن - رويترز

قالت السلطات البريطانية اليوم السبت إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حالياً علاج محدد مرخص.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنها تتحرى عن 14 منتجاً وهمياً أو غير مرخص لعلاج «كوفيد-19»، وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

وتشير أحدث احصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا وأشار خبراء إلى إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوكالة أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.

وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية «لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه».

وأضافت «لا يوجد علاج مجاز رسمياً لعلاج أو منع كوفيد-19، ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز، وليست لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة».