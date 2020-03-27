أداة اختبار منزلية بسيطة لكورونا.. خلال أيام على أمازون وفي الصيدليات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في سباق الباحثين والعلماء لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن في بريطانيا، يوم الأربعاء الماضي، عن أن أداة اختبار منزلية بسيطة تشخّص الإصابة بـ«كوفيد 19» تم تطويرها مؤخراً، ستكون متاحة خلال أيام، وستطرح عبر مواقع مثل أمازون، والصيدليات.

وأوردت نشرة «مرصد المستقبل» في دبي أمس، أن مديرة خدمة الأخماج الوطنية في وكالة الصحة العامة في إنجلترا، البروفيسور شارون بيكوك، أكدت أمام البرلمان الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي أن إدارتها قد نجحت في تطوير اختبار بسيط لا يحتاج سوى قطرة دم من خلال وخز الإصبع، ويشخّص الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الجهاز سيكون بمتناول الجميع، وسيمكن شراؤه عبر المواقع الإلكترونية، مثل أمازون، أو الصيدليات، موضحة أن آلية عمل الجهاز هي وضع قطرة دم في أداة الاختبار الجديدة من خلال وخز الإصبع والانتظار قليلاً حتى ظهور النتيجة.

وأضافت بيكوك أن «السلطات الصحية البريطانية ستقدم الاختبار في البداية إلى موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبعد ذلك سيصبح متاحاً أمام الجميع، إذ إن أداة الاختبار الجديدة تخضع للتقييم حالياً للتأكد من فعاليتها، وسيستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويلي ذلك إنتاج عدة ملايين منها».

وتابعت العالمة البريطانية أن الاختبار سيصبح متاحاً خلال أيام وليس أسابيع؛ لكن المستشارين الصحيين في المملكة المتحدة يستبعدون ذلك، إذ ذكروا أن تقييم الاختبار يحتاج وقتاً أطول.

وأكد رئيس الخدمات الطبية في الحكومة البريطانية كريس ويتي، في بيانٍ صحافي يوم الأربعاء الماضي أن الاختبار الجديد يحتاج إلى تقييم شامل قبل طرحه على نطاق تجاري، لأن وجود اختبار غير دقيق أسوأ كثيراً من عدم وجود اختبار.

