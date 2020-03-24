5 نصائح لتجربة عمل آمنة من المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إذا كنت ستعمل من المنزل في الأسابيع القليلة المقبلة بسبب مخاطر فيروس كورونا، فلا تنس اتباع ممارسات الأمن السيبراني التي تساعدك في التصدي لأي هجوم إلكتروني محتمل.

ومع تصاعد الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا، ازدهرت «الفرص» الجديدة لمجرمي الإنترنت بطريقتين. الفرصة الأولى، تتعلق بوصول مصطلح «فيروس كورونا» إلى مستويات غير مسبوقة في معدلات البحث على الإنترنت، ما يعني أن مطوري البرامج الضارة سيقومون بتحديث مجموعات أدواتهم الضارة من الروابط والمواقع الخبيثة التي تستهدف كل من يبحث حول فيروس كورونا. هناك الكثير من المخاطر والحيل التي تستغل موضوع الحدث، وعلى الموظفين الحذر منها، ولقد ذكرها توني أنسكومب، سفير الأمن العالمي لدى شركة «إسيت» في مدونته «احذر الحيل التي تستغل مخاوف فيروس كورونا».

لذلك، نركز هنا على «الفرصة» الثانية لمجرمي الإنترنت، التي تستهدف زيادة أعداد الموظفين الذين يعملون من المنزل خارج نطاق الحماية المعتادة لشبكات الشركات. وهنا تعمل الفرصة الثانية بشكل كبير على إمكانية الهجوم على الأصول الرقمية للشركات، ويتطلب الأمر مسؤولية أعلى من جانب الموظفين والإدارة على حد سواء.

بالنسبة لبعض الشركات، فإن البنية التحتية والتدابير الأمنية لدعم الموظفين الذين يعملون من المنزل موجودة بالفعل، ولكن بالنسبة للآخرين، خصوصاً الشركات الصغيرة، قد تكون الحماية ضعيفة. ومن خلال اتخاذ خطوات إضافية قليلة، يمكن لموظفي أي شركة تعزيز الأمن الرقمي بشكل كبير ضد أي هجوم محتمل أثناء أداء المهام الوظيفية عن بُعد.

وإليكم خمس نصائح للعمل من المنزل بشكل آمن:

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