«ليفايز».. تعيد صيحة جينزات الثمانينات البالونية

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.



إعداد: ندى الزرعوني

nali@ey.ae

تعود موضة الثمانينات وبقوة، خلال موسم الربيع والصيف المقبلين، التي يمكن رؤيتها على مختلف منصّات العروض العالمية، ولم تبتعد سراويل الجينز هي أيضاً عن هذا التوجه، كما يمكن ملاحظة أن كلاً من العلامة التجارية «إيسابيل مارانت»، وأيضاً «Levi’s» استطاعا أن يكونا من أوائل مطلقي هذه الموضة.

أطلقت العلامة التجارية «Levi’s» على هذه السراويل المعتمدة على قماش الـ«دينم» اسم «جينز البالون»، لما تتميز به من اتساع كبير عند منطقة الساقين، إلى جانب ارتفاع الخصر، وتعزيز فكرة الكسرات المطوية بعد الخصر، ما يعطي تأثيراً معززاً لصغر الخصر، ومزيداً من الاستدارة للأرداف والساقين، مع تقليص الاتساع مع النزول إلى الكاحلين، ما يعين على فكرة الطي، وإضافة تأثير عفوي ويومي مشابه لتلك الروح الثمانينية الشبابية المتمرّدة.

وعلى الرغم من تقدم العلامة في تقديم القصّات الثمانينية في عالم الجينزات منذ العام الماضي، فإنها أطلقت للموسم المقبل مجموعتها الأخيرة تحت شعار «نعم للقصّات الفصفاضة»، لتكون القصّة النسائية الجديدة لهذا الموسم بأرجل بالونية، التي تمتاز بخصر عال، وأرجل واسعة، ومتقوسة تضيق عند الكاحل بعض الشيء، في تأثير مستوحى وبقوة من تلك الحقبة، ولكن بنفحة عصرية ضرورية.

يتوافر هذا الجينز بأربع قصّات مختلفة وعدد من الألوان والأقمشة، ويزاوج في الوقت عينه بين الطابع العصري، والأسلوب الكلاسيكي. تتميز القصّة الأولى «بالون جينز» بأرجل بالونية، ويبلغ ارتفاع الخصر 12 بوصة وربع البوصة، كما تصل الأرجل إلى الكاحل وتضيق قليلاً لتصبح دائرية الشكل. أما القصّة الثانية «80 بالون ليغ»، وتتسم بأرجل بالونية أيضاً وبمنفرج منخفض قليلاً، كما تضيق الأرجل عند الكاحل وتصبح دائرية الشكل. أما القصّة الثالثة فهي «كول بليتد بالون»، التي تتمتع بتصميم على شكل حرف V عند الجزء العلوي الخلفي من الخصر المزوّد بطيّات وبطول يصل إلى الكاحل. كما تأتي بقماش الـ«دينم» ذات الملمس الراقي، وبقماش آخر يناسب الأشهر الأكثر دفئاً، انتهاءً بالقصّة الرابعة «بليتد بالون» ذات القماش المطاطي قليلاً، المزوّدة بطيّتين عند الخصر.

في هذا السياق، علقت نائبة الرئيس لقسم التصاميم النسائية العالمي في «Levi’s»، جيل غوانزا، قائلة: «استوحيت هذه المجموعة من الجينزات والبناطيل بالأرجل البالونية، التي ظهرت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، مع تركيز كبير على الخصر، ويتميز الجينز بقصّة تضيق عند الكاحل قليلاً وبأطراف أوسع بعض الشيء. ويمكن تنسيق هذا الجينز المميز مع بلوزة بكمين منفوخين من علامتنا، لتتألقي بإطلالة رائعة وبالونية بامتياز!».

يمكن تنسيق هذه المجموعة من الجينزات التي تعزّز نحول الخصر، مع بلوزات ضيقة لإطلالة يومية غير رسمية، كما يمكن ارتداء الجينز مع بلوزة ذات قصّة فضفاضة توضع داخل الجينز، لتسليط المزيد من الضوء على الخصر، كما يمكن تحقيق إطلالة أكثر رسمية مع الاختيار من الخامات الأخرى، وبقصّة أكثر وضوحاً، للخروج بسراويل كلاسيكية وعصرية في آن واحد.

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