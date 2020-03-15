دراسة: أطفال مصابون بـ «كورونا» ظهرت عليهم أعراض خفيفة

المصدر: بكين - رويترز

كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، عن دليل يثبت أن مرض «كوفيد - 19» الرئوي، الذي يسببه الفيروس يمكن أن يظهر في شكل عدوى أقل خطورة، وهو ما يشير إلى صعوبة الكشف عن المرض على أساس الأعراض وحدها.

وتوصلت الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون، ونشرتها دورية نيتشر ميديسن، أمس، إلى أن أحد الأطفال الـ10 لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، وأن بقية الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز، بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق.

وقال الباحثون إن عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال.

وأشاروا إلى أنهم فحصوا الأطفال الـ10 في مستشفى بمدينة قوانغتشو، لأنهم أفراد في أسر أصيب بعض أفرادها بـ«كوفيد-19»، أو تربطهم صلات وثيقة بأشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض.

وتراوح أعمار الأطفال، وهم ستة ذكور وأربع إناث، بين شهرين و15 عاماً.

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أطفال أجريت عليهم الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون.