إيفانكا ترامب.. إطلالات مميزة خلال زيارتها إلى دبي

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

nali@ey.ae

يمكن اعتبار مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، واحدة من أكثر أيقونات الأناقة في العالم، نظراً لاختياراتها المميزة دائماً لما ترتديه، ولم يكن الأمر مختلفاً خلال زيارتها الأخيرة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي بدبي، الأحد الماضي، حيث تألقت بمجموعة من الخيارات المميزة.

فقد ظهرت ترامب بفستان أنيق، خلال حفل العشاء الرسمي، الذي أقامته هيئة الثقافة والفنون بدبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة في حي الشندغة التاريخي، خلال فعاليات منتدى دبي العالمي للمرأة، حيث اختارت ترامب فستاناً قصيراً، يصل إلى أسفل الركبة، من العلامة التجارية المنطلقة محلياً «بوقصة» للمصممة فايزة بوقصة، والذي تميز بألوانه الباستيلية المقاربة لألوان الحلويات، بقصة متموجة واسعة وأكمام منسدلة كبيرة على نمط قصة الرداء، زينته بحزام ذهبي محدد للخصر، وحذاء عالٍ ذي التماعة ذهبية وردية، وصاحبت الإطلالة بتسريحة مرفوعة بسيطة وأنيقة.وعلى الرغم من أن الكثير من المشاهير يفضلون التنقل بفريق الجمال الخاص بهم، فإن ترامب فضلت أن تكسر القاعدة، وأن تعتمد على الخيارات المتوافرة في الإمارة الأنيقة، التي تجمع نخبة كبيرة من الأسماء المنطلقة محلياً ذات المعايير العالمية، سواء في الجمال، أو الموضة، مستعينة بفريق العمل في صالون «لالوج» للاهتمام حصرياً بتسريحاتها خلال زيارتها، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية المنطلقة محلياً.

وأطلت ترامب، خلال زيارتها إلى متحف اللوفر في أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير، بفستان طويل ذي أكمام طويلة من العلامة التجارية «لايور»، التي تعتمد على فكرة الأناقة المحافظة، وتميز الفستان الحريري بلونه الفضي المعدني اللماع وطوله الواصل حتى الكاحل، وتموجاته الأنيقة غير المبالغ فيها، وتميز أيضاً بأكمامه الطويلة الكلاسيكية، والذي لم يكن يحتاج إلى أكثر من «شيلة» لتغطية رأسها خلال زيارة الجامع، لما تميز به التصميم من قصة محتشمة، والذي يتوافر على موقع «ذي مودست»، بينما اختارت في إطلالتها الرسمية في اليوم الأول من منتدى المرأة العالمي، وإلقاء كلمتها الرسمية، فستاناً حريرياً ذا حزام أصفر مبتكراً وجذاباً، من تصميم جوناثان سيماكي، وصاحبته بحذاء أنيق من موضة الأحذية الشفافة، التي تفضلها غالباً من «جيان فيتو روسي»، وتسريحة شعر بسيطة مستقيمة وناعمة.

سيدة جميلة قلباً وقالباً

قالت سيدة الأعمال ريم أبو سمرة، مؤسسة سلسلة صالونات «لالوج»: «كنا فخورين عندما اتصل بنا فريق إيفانكا ترامب قبل زيارتها للاهتمام بإطلالتها، وسررنا لمعرفتها المسبقة بنا وبخدماتنا، ولقد سعدنا جداً بزيارتها في جناحها الخاص بالفندق، لتقديم تلك الخدمات لها، والعناية بتسريحاتها وشعرها».

وتضيف أبو سمرة: «جميع مصففي الشعر لدينا محترفون وذوو خبرة عالية، ويعاملون زبائننا بمنتهى العناية والاهتمام، لذا لم يكن سهلاً علينا اختيار الخبير الذي سيهتم بإطلالة إيفانكا. من الجميل أن نكون محطّ ثقة، خصوصاً في زيارةٍ رفيعة المستوى كهذه، ولقد سررتُ جداً للقاء إيفانكا وقضاء بعض الوقت معها، فهي ليست امرأة قوية وذكية فحسب، وإنما أيقونة في عالم الأناقة، وسيدة جميلة قلباً وقالباً».

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- إيفانكا ترامب من أكثر أيقونات الأناقة في العالم.