العطر النسائي الجديد من narciso rodriguez.. إثارة فواحة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

تقدم العلامة التجارية narciso rodriguez عطراً نسائياً جديداً تحت اسم fleur musc florale، الذي يعكس، بحسب اسمه، مزيجاً أخاذاً من نفحات المسك بربيع الزهور، وهو إصدار جديد من العطر النسائي السابق fleur musc، ولكن بمزيد من الحيوية والانتعاش لموسم صيفي مثالي.

ويجسّد هذا العطر الجديد من المشاعر الحميمية الخاصة والأحاسيس المتضاربة داخل كل سيدة. باقة من الزهور مع نفحات من الحمضيات تغلف لب عبير المسك بلمسة من الدفء والإثارة، فعبير الورد الرقيق الذي تعلوه رائحة الفلفل الوردي مع نفحات البرغموت المتميزة يُضفي حيوية وانتعاشاً على رائحة المسك، في حيت تُبرز النفحات الخشبية القوية من الباتشولي والعنبر الرقيق رائحة العطر الفريدة. والنتيجة: «عبير ورد لا يُقاوَم».

أما التصميم الجديد لزجاجة العطر، فيعكس روح الإثارة للعطر، حيث فقد نجحت العلامة في إضفاء لمسات على الزجاجة الأصلية لتقدم لنا تصميماً جديداً.

وتأتي الزجاجة باللون الوردي الزاهي النابض بالحياة، لذا فهي غير شفافة تماماً، بينما يأتي غطاء العطر شفافاً بتصميمه المستطيل المتميز ليكشف عن التصميم الداخلي الفني الفاخر، وعبوة العطر تتميز بتصميمها المستقيم البسيط.

تتميز مختلف العطور النسائية من العلامة التجارية برائحتها التي لا تُقاوم، حيث تركز على إضفاء لمسة المسك المتميزة في قلب مختلف إصداراتها، إلى جانب إضفاء اللمسات والنفحات الأخرى عليه، وكل عطر من هذه العطور يتميز برائحته الفريدة، وباستخدامه تشعر كل سيدة وكأنه صنع من أجلها.