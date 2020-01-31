«ماج».. بين احتفالات «ميامي» ومغامرات السفاري

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغيّر السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحُمى على منصّات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

موضة : nali@ey.ae

تخرج «ماج» في هذا الموسم في مغامرة شيقة عبر رحلة برية إلى فلوريدا، وذلك لموسم ربيع وصيف 2020، مقدمة مجموعة قد تختلف قليلاً عن سابقاتها بكثير من التمرّد والمرح، مع لمسة رومانسية أنثوية بسيطة، وخطوط عملية مبتكرة، جمعت بين القطع اليومية الخفيفة، والمسائية الأنيقة، وأخرى تجمع بين الفكرتين بطريقة مبتكرة.

تستوحي المجموعة في هذا الموسم تصاميمها من المناطق المختلفة من ولاية فلوريدا الأميركية، وتتنقل فيها ابتداءً من شاطئ ميامي، إلى إيفرغليدز، ومن ثم إلى صحراء أورلاندو الشاسعة، وصولاً إلى «كي ويست»، بلمسة من الروح الاحتفالية، المريحة والأنيقة في آن واحد.

شاطئ ميامي

تستوحي التصاميم في هذه الفئة أفكارها من أشجار النخيل المصطفة على جوانب شوارع ميامي، ومن أشعة الشمس والموسيقى، والاحتفالات، والاسترخاء إلى جانب أحواض السباحة، بينما تصدح موسيقى مريحة عند غروب الشمس في دمج بين الألوان الزاهية، والقصّات الطويلة والقصيرة، وخامات الـ«دينم»، والساتان، والفساتين الصيفية الهفهافة، إضافة إلى التنانير والشورتات القصيرة، مع إعادة لإحياء فكرة السترات من دون أكمام الثمانينية، حيث تميل هذه القطع إلى فكرة المزج بين ملابس الشارع اليومية شديدة العملية، والمقاربة لفكرة ملابس الرياضة، مع إضافة قطعة واحدة لتغيير الفكرة العامة وإعطائها لمسة مبتكرة وملفتة.

حمامات السباحة

لا يعكس هذا الجزء من المجموعة ملابس السباحة، بل كيفية الظهور بإطلالة أنيقة في حفل قرب المسبح، ويمكن اعتباره الوقت المثالي لارتداء الملابس القصيرة، وتعريض بشرتك لأشعة الشمس، الأمر الذي يعني الجمع بين الأناقة والسراويل القصيرة عبر أطقم أنيقة «شانيلية» الوحي، أو المزج بين البدلات السادة والقمصان الحريرية المطبعة، مع إضافة إطلالات رياضية من قمصان خفيفة، وسراويل مزيّنة بالطبعات، دون التخلي عن الصندل المريح سهل الخلع.

صحراء فلوريدا

تستوحي هذه التصاميم فكرتها من رحلة فلوريدا تبعد 20 ألف كيلومتر وسط الصحراء، وهي الفكرة التي تعتمد على روح المغامرة والاستكشاف، في اعتماد على الألوان الطبيعية، والترابية، إضافة إلى الكاكي، والأبيض، والأسود، في مزج بين جاكيتات السفاري، والسراويل القصيرة «شورتات»، ومعاطف الـ«بونتشو» المكسيكية الأصل، وبنطلونات «كابري» الكلاسيكية، وأحزمة لافتة، كل ما ينقصها هو إكسسوارات جلدية تضاف إليها، دون تجاهل لمسات رقيقة من الدانتيل والكروشيه والتطريز الإنجليزي بطابع عصري.

وسط المدينة

تستوحي هذه القطع فكرتها من رحلة لاكتشاف سحر المدينة، بعد رحلة صحراوية لاتزال تؤثر بروحها في القطع، حيث تمزج الفكرة بين المزج بين روح السفاري، وأناقة المدينة المعاصرة، في تقديم لألوان مميزة من جلود التمساح، وتصاميم جديدة هرمية ودائرية للحقائب، إضافة إلى حقيبة الهاتف المحمول أو أحمر الشفاه، بميل إلى الأناقة الباريسية بعيداً عن روح المكان، كمحاولة للاستعداد لنهاية الرحلة.

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- تستوحي المجموعة في هذا الموسم تصاميمها من المناطق المختلفة من ولاية فلوريدا الأميركية.

- المجموعة فيها تمرّد ومرح، مع لمسة رومانسية أنثوية بسيطة، وخطوط عملية مبتكرة.