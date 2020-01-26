أسباب رائحة الفم الكريهة.. وهل تنذر بمرض ما لدى الصغار؟

المصدر: بايربرون - د.ب.أ

أوردت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية أن رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال لها أسباب عدة، مثل تسوس الأسنان والتهاب اللوزتين والارتجاع المريئي وأمراض الغشاء المخاطي المبطن للفم أو الحلق، مثل هربس الشفاه والقرحة الفموية.

وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن رائحة الفم الكريهة قد تنذر أيضاً بإصابة الطفل بالسكري، خصوصاً إذا كانت الرائحة تبدو كرائحة التفاح الأخضر الطازج.

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال.

وللوقاية من رائحة الفم الكريهة ينبغي أن يغسل الطفل أسنانه بمعدل مرتين يومياً بواسطة معجون أسنان مخصص للأطفال، ويحتوي على الفلورايد.