أجمل ألوان شتاء 2020 من «تيبس آند توس»

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

مع دخول موسم الشتاء تحتاجين لألوان دافئة تناسب أجواء هذا الموسم، وأيّاً كانت بشرتكِ، هناك كثير من الألوان الحيادية التي تناسب كل درجات البشرة الفاتحة والداكنة، جمعناها لكِ في التالي:

الألوان النيود

كالبيج والأوف وايت، ففضلاً عن كونها من الدرجات العصرية هذا العام، فهي أيضاً تناسب كل ألوان البشرة، ولكن تعتقد كثير من الصبايا، أنّ مثل هذه الدرجات الفاتحة لا تناسب ذوات البشرة العنبية، إلا أنّ هذا الأمر غير صحيح.

المناكير البني الشوكولاتة

تعود من التسعينات درجة البني الشوكولاتة لتكون ضمن ألوان المناكير في شتاء 2020. فهي درجة غامقة وتشبه بالفعل لون الشوكولاتة. نعتقد أنها ستكون المفضلة لدى كثير من الفتيات

طلاء الأظافر البرتقالي

على الرغم من أن البرتقالي يعدّ من الألوان الصيفية، فإنه مازال يفرض سيطرته على موضة ألوان طلاء الأظافر في شتاء 2020. فهو لون زاهي ويناسب كثيراً صاحبات البشرة السمراء.

المناكير الوردي الفاتح

يمتلك اللون الوردي درجات متعددة، لكن هذا العام يعود بدرجته الفاتحة للغاية. في الحقيقة هي الدرجة المفضلة لدي دوماً. فهي تناسب إطلالتك في أي وقت. كما أنها من الدرجات المفضلة لدى الأميرات.

المناكير الرمادي

الرمادي من ألوان طلاء الأظافر المناسبة كثيراً للأجواء الشتوية. فهي درجة غامقة وتمنحك شعوراً بالدفء.

المناكير الأحمر اللامع

طلاء الأظافر الأحمر محبب لدى كثيرين منذ سنوات وحتى اليوم. وبعدما كانت الدرجات الهادئة منه هي الأكثر انتشاراً خلال الفترة الماضية، فهو يعود في شتاء 2020 بدرجته الساطعة واللامعة

الألوان الأرجوانية

كانت رائجة بشدة خلال منصّات عروض أزياء خريف وشتاء هذا العام، وستعتمدينها أيضاً بألوان الماكياج، ويمكنكِ إكمال الطلية بهذه الدرجة الأرجوانية الفاتحة، التي تمنح البشرة العنبية إضاءة قوية، والبشرة الفاتحة مظهراً مخملياً ناعماً.