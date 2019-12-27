السر في إطلالة أكثر شباباً بـ 10 سنوات: زيت الأرجان للوجه

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

يتمنى كثير منا إطلالة أكثر شباباً وحيوية لا تبدو معها أعمارنا الحقيقية. وفي سعينا الدائم للحصول على هذه الإطلالة، لا نمانع في استخدام الكثير من المنتجات والوصفات، لكن نتائجها لا تصمد أمام النتائج الفعّالة للاستخدام الصحيح لزيت الوجه، الذي يمنح البشرة النضارة والحيوية التي تتمتع بها بشرة الشباب. إذا كنتم تبحثون عن تغيير أفضل في برنامج العناية ببشرتكم في 2020 يمكنه بالفعل إحداث فرق كبير في إطلالاتكم، فنصيحتنا الذهبية هي استخدام زيت الأرجان للوجه.

خبيرة العناية بالبشرة، مي حميد، هي مؤسسة العلامة التجارية Argan Liquid Gold، قدمت مجموعتها الفاخرة للعناية بالبشرة الحاصلة على الجوائز العالمية، من منطلق إيمانها بقوة زيت الوجه المؤثرة في الحصول بشرة رائعة. واستخدمت حميد أفضل أنواع زيت الأرجان النقي والطبيعي 100% من المغرب في كل منتجاتها بلا استثناء، مع التعزيز بالذهب قيراط 24 وذلك لمحاربة علامات التقدم في العمر، وإصلاح البشرة وإعادة الحيوية لها من خلال حماية الخلايا وتحفيز نمو الخلايا الجديدة.

ومع الحديث عن فعالية زيت الوجه للبشرة، علينا الانتباه إلى أن الاستخدام غير الصحيح لزيت الوجه يمكن أن يسبب الضرر للبشرة ويقف عائقاً في طريق الحصول على إطلالة شابة وحيوية. إليك خمس نصائح ذهبية للاستفادة القصوى من زيت الوجه والحصول على بشرة نضرة متألقة:

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