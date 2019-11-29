«مون غيرلان».. إصدار يحتفي بالأنوثة في 2019

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

أطلقت العلامة التجارية الفرنسية «غيرلان» عطرها الجديد والأحدث للمرأة، في إصدار خاص من عطر وماء عطر «مون غيرلان»، في مزيج من عبق أنثوي يجمع بين عبير الزهور الفواحة، والزيوت البارزة، في دمج يمكن وصفه بالمنعش الشرقي.

اختارت العلامة أن تزيّن قارورة العطر الجديد مندون الخروج عن شكلها الأيقوني الشهير منذ عام 1908، التي تتميز بتصميم رباعي الأوراق، وبلمسة داخلية مبتكرة ذات طبقة ذهبية، ما يجعلها شبيهة بقطرة صغيرة ثمينة من الذهب المتداخل مع الزجاج، كما أن الطبقة الذهبية تغطي الجزء الداخلي من القارورة، ما يعين على تلاعب الضوء لخلق سلسلة من الانعكاسات.

بين الانتعاش والعبق الشرقي، تبرز مكونات العطر، حيث ينضح بانتعاش الخزامى الفرنسية، إلى جانب حلاوة الفانيليا التاهيتية، وترف الفل الهندي، وخشب الصندل الأسترالي.

يتوافر العطر في محال «غيرلان» Guerlain ابتداءً من ديسمبر المقبل، بسعر 92 يورو للقارورة من سعة 50 ملليلتراً.