«بيرل لاونج».. تراس بانورامي ونكهات عربية

المصدر: الامارات اليوم

مع اعتدال درجات الحرارة، أعلن فندق «غراند حياة أبوظبي» و«مساكن لؤلؤة الإمارات» عن إعادة فتح تراس «بيرل لاونج». وسيرحب التراس بالضيوف مع إطلالاته على الأفق والمرسى، والموسيقى الحية النابضة، والنكهات العربية وقائمة طعام تناسب جميع الأذواق.

يعد التراس مكاناً مثالياً للقاءات، والاجتماعات، والأجواء الممتعة بفضل مقاعده المريحة، وتجهيزات الإنارة العصرية المتاحة على «إنستغرام». كما تتلاءم النغمات العذبة لعازفة البيانو والمغنية الشهيرة فلورنسيا روكا مع الأجواء الحيوية من خلال تأديتها مجموعة متنوعة من المقطوعات الترفيهية الحية.

يتيح «بيرل لاونج» لضيوفه صالة، ومقهى أنيقاً، ومحطة لإعداد الكريب وتراساً مميزاً مع قسم خاص مفتوح لإرضاء محبي القهوة الصباحية ومحبي السهر على حد سواء، ما يجعله الوجهة المثالية الجديدة. وتتوافر النكهات في أماكن مخصصة، ويستقبل «بيرل لاونج» الضيوف يومياً من الساعة 10:30 صباحاً حتى 3:00 صباحاً.