«نادي جي» وجهة فاخرة لحياة صحية

المصدر: الامارات اليوم

نبحث جميعاً عن فترة خاصة خلال اليوم لننسى فيها نمط الحياة السريع والمرهق، ورفع لياقتنا البدنية وصحتنا بشكل عام، وهذا ما يقدمه The J Club لأعضائه، والذي تم افتتاحه في منتصف شهر أكتوبر الماضي في «جميرا بيتش هوتيل»، ويقدم كل ما تبحث عنه في نادٍ رياضي وصحي، بداية من نمط حياة فاخر إلى تجربة صحية مثالية ذات مستوى عالمي.

أسس The J Club وهو نادٍ رياضي وصحي من فئة «البوتيك»، جيمس ميلر وشارار هاو، مؤسسا Embody Fitness الحائز على جوائز، وهو نادٍ رياضي من فئة «البوتيك» مقره العاصمة البريطانية لندن، ويركز فيه على الصحة العقلية والبدنية بشكل متساوٍ ومتخصص، حيث يمتلك مجموعة كبيرة من الأماكن الخاصة بالنشاطات الرياضية والاستجمام مع أعلى مستوى من التدريب والتوجيه. وسيعمل النادي على تعزيز تجربة اللياقة البدنية وتطوير أنظمة جديدة خاصة بالصحة.

وسيتمكن الأعضاء والضيوف من الاستمتاع بمفهوم جديد للطعام في مطعم FIKA الذي أسسه الشيف Izu Ani الشهير، ويركز المطعم على الأطباق الصحية المعاد تطويرها. ويأتي كتجسيد للفلسفة السويدية المتمثلة في قضاء بعض الوقت خلال اليوم للاستمتاع بالطعام والشراب وقضاء الوقت مع الأصدقاء. ويعد FIKA مكاناً لتغذية العقل والجسم، من خلال قائمة طعام تركز على مكونات موسمية وصحية.