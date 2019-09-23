مهرجان "الديكور المنزلي" ينطلق في ياس مول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة ياس مول أبوظبي، أكبر مركز للتسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الديكور المنزلي السنوي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للعائلة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

لنطلق المهرجان اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر ويستمر لغاية 5 أكتوبر 2019، حيث ستضم نسخة المهرجان هذا العام ورش عمل متخصصة بالديكور المنزلي يشارك فيها عدد من خبراء التصميم الداخلي، ومنصات تصميمات منزلية ملهمة، إلى جانب عرض "أنفق واربح" الذي يقدم للمتسوقين فرصة الحصول على العديد من الجوائز القيّمة، والعديد من العروض والحسومات الخاصة.

وخلال المهرجان، سيكتشف الجمهور جملة من الأفكار المبتكرة في عالم التصميم الداخلي والأثاث، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تتناول مختلف المواضيع التي تخص عالم الديكور الداخلي وتصميم الأثاث، وذلك بدايةً من الطرق البسيطة لتجهيز طاولة الطعام، ومروراً بتصميم غرف المعيشة وتجديد ديكور المنزل الداخلي وتحديد الميزانية الضرورية لذلك، وانتهاءً بتصاميم الأثاث وإكسسوارات المطبخ، وطرق عرض الأعمال الفنية والتحف في المنزل وانتقاء المشغولات والإكسسوارات المنزلية. وسيتمكن المتسوّقون من انتقاء أحدث الإكسسوارات المنزلية والمفروشات من مجموعة واسعة من العلامات التجارية في ياس مول مثل "هوم سنتر" و"ذا ون" و"بوتيري بارن" و"بوتيري بارن تين" و"أيكيا" و"ويست إيلم" و"المعدن" و"زارا هوم" و"موجي" و"مادام كوكو" و"لايف ستايل".

ويقدم عرض "أنفق واربح" هذا العام للمتسوّقين فرصة الفوز بتجديد ديكور وأثاث المنزل بقيمة 100 ألف درهم عند التسوّق بمبلغ 200 درهم في متاجر ياس مول. إضافةً إلى ذلك، سيتمكن زوّار المول من رؤية مجموعة من التصميمات منها الكلاسيكي والعصري والتقليدي والفاخر، عبر منصات ملهمة منتشرة داخل المول.