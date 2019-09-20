تقشير البشرة يعيد إليها النضارة

المصدر: الامارات اليوم

تعدّ تقنية تقشير الوجه من الإجراءات الطبية غير الجراحية الشائعة لتجميل الوجه، وهي تستخدم لتحسين مظهر البشرة، وتوحيد لونها، والقضاء على آثار الحبوب والندوب، من خلال العمل على تقشير الطبقات الخارجية للجلد، ما يحفزّ أنسجة جديدة على النمو، ويقضي على الآثار المزعجة، ويعيد إلى البشرة نضارتها. وتوضح أخصائية جلدية وتجميل، الدكتورة إيمان أمين، المشكلات التي يعالجها تقشير البشرة، ومنها: خطوط التجاعيد الدقيقة، وندبات وحفر حب الشباب، والندبات السطحية للجروح القديمة،والمسامات المفتوحة بالجلد، والبقع الداكنة، والتفاوت في لون البشرة.