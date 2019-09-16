وصفة إنقاص الوزن الصحية.. نظام غذائي ورياضة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «بريجيتا» بأن عملية إنقاص الوزن بشكل صحي ترتكز على محورين أساسين، هما النظام الغذائي الصحيح، وممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.

وتعدّ التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة إحدى الركائز، التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن.

ويشمل النظام الغذائي السليم - بحسب الجمعية الألمانية للتغذية - على الكربوهيدرات، التي يمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة والبطاطس، حيث تشعر المرء بالشبع وتمده بالطاقة والألياف اللازمة خلال اليوم.

وبجانب الكربوهيدرات هناك الدهون الصحية، التي يمكن الحصول عليها من زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة (أوميغا 3 و6)، كما تمد الجسم بفيتامين (E).

والعنصر الثالث من العناصر الغذائية التي يجب أن يحتويها النظام الغذائي هو البروتين الموجود في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، الذي يعدّ من العناصر المهمة لبناء العضلات والحفاظ عليها.

كما توصي الجمعية الألمانية للتغذية في هذا الصدد بعدم تناول أكثر من 600 غرام من اللحوم والأسماك في الأسبوع، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على مزيد من الفيتامينات والألياف، فضلاً عن شرب لترين على الأقل من الماء يومياً.

والركيزة الثانية التي تستند إليها عملية إنقاص الوزن هي الرياضة، وتستهدف في المقام الأول المحافظة على اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، وبجانب البرنامج الرياضي المنتظم، يلزم دمج التمارين الرياضية في الممارسات اليومية العادية، مثل صعود السلم بدلاً من استعمال المصعد، والمشي بدلاً من ركوب المواصلات للمسافات التي يمكن قطعها سيراً على الأقدام.