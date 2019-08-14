باحثون: لم نجد أي فائدة للفيتامينات والمكملات الغذائية

المصدر: برلين - د.ب.أ

مكملات الفيتامينات هي الوصفة الطبية المفضلة للشخص العادي: هل أنا متعب؟ أتناول مكملات حديد.. هل أنا حزين؟ إذن هناك نقص في فيتامين «د» التقليدي.

ولكن بحثاً صدر، أخيراً، على صلة بصحة القلب والأوعية الدموية، ونشر في دورية «أنالز أوف إنترنال ميديسين»، وجد أن مكمّلات الفيتامينات لها أثر قليل في صحة القلب، بما في ذلك مرض القلب وطول العمر بشكل عام.

وقال أستاذ مساعد في طب القلب بكلية الطب جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور وأحد المشاركين في تأليف البحث، الطبيب إرين دي. ميكوس، إن «البحث أجري في جزء منه، نتيجة للشعبية المتزايدة لصناعة المكملات».

وأضاف: «بالنسبة للأغلبية الشاسعة للفيتامينات، لم نجد أي فائدة لها، سواء في تقليل الوفاة أو في صحة القلب والأوعية الدموية، رغم أن ما يصل لواحد بين كل شخصين في الولايات المتحدة الأميركية يتناول نوعاً ما من المكمّلات أو الفيتامينات».

وقال رئيس الطب الباطني والشيخوخة في كلية طب جامعة نورث ويسترن في شيكاغو، الطبيب جيفري ليندر: «هذه الدراسة تؤكد ما كنا نعتقده، أن هناك القليل للغاية من المكملات أو الفيتامينات، إن وجد أساساً، التي يجب أن يتناولها الأشخاص طالما أنهم يتناولون نظاماً غذائياً صحياً».