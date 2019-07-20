الجوز لبشرة ناعمة وصحية

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعد الجوز بمثابة سر لجمال البشرة؛ حيث إنه يساعد في الحصول على بشرة تتمتع بالمرونة والنعومة والصحة. وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تتمتع بفوائد صحية وجمالية جمّة؛ حيث إنها تحفز إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأضافت شتاخيلشايد أن الجوز يحتوي أيضاً على حمض بانتوثينيك المعروف أيضاً باسم فيتامين B5، الذي يمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير.

كما يزخر الجوز بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الجوز في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الزنك. وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية تنصح شتاخيلشايد بتناول حفنة صغيرة من الجوز كل يوم.