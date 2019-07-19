تجربة طعام حصرية ومتكاملة في «السعديات»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يحرص ريكسوس جزيرة السعديات على تزويد ضيوفه بتجربة طعام حصرية ومتكاملة، فهو يضمّ 10 مطاعم واستراحات فريدة تَعِدُ الضيوف بأشهى النكهات من مطابخ عالمية، ومنها:

تيركواز.. طوال النهار

تقدّم المجموعة المتنوعة من المطاعم تجربة فعالة في تناول الطعام، حيث يقدم مطعم تيركواز لمحبي الأطباق الأصيلة ضالّتهم، والذي يفتح أبوابه طوال النهار على نمط المفتوح طوال اليوم، بالإضافة الى ستة منافذ أخرى لتقديم الطعام حسب الطلب من القائمة الانتقائية، وكلها ترضي شهية جميع الأذواق. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المشروبات المتنوعة، والقهوة، والشاي، وغيرها.

«أورينت».. نكهة الشرق

اسم «أورينت» بمعنى الأصيل بمذاقاته الشرقية، وتعتمد وصفات قائمة الطعام على أفضل طرق الطهي

التقليدية لإعداد أشهى أطباق اللحوم. ويشكل الفرن التقليدي ذو القبة أهم ما يميز المطعم، إذ يستخدم لخبز ألذ أنواع الفطائر واللحم بالعجين، بالإضافة إلى الطبق الشرقي المطبوخ في أوانٍ فخارية تسمح بنضوج المكونات، وتركيز النكهة الشهية المستخلصة من التوابل واللحم. كذلك تضم قائمة الطعام أنواعاً مختلفة من اللحوم المشوية الطازجة، بالإضافة إلى طبق «كاريسك إيزغارا»، وهو عبارة عن «مشاوي مشكلة» يمكن مشاركتها مع أفراد العائلة.

«آجا الياباني».. اللمسة الآسيوية

يقدّم مطعم آجا مزيداً من الأطباق الشهية المستوحاة من لمسات آسيوية. ويدعو الزوار لتجربة الأطباق اليابانية التقليدية ذات الشهرة العالمية المستوحاة من ألذ الوصفات الآسيوية من المطبخ الصيني والياباني والتايلاندي والهندي والفيتنامي والماليزي والكوري. ويتميز المطعم بحفلات وأمسيات لا تُنسى تقضيها بين لحظات رائعة مدهشة تعززها محطة الطهي الحي لأطباق التيبانياك، بالإضافة الى العروض الترفيهية للموسيقى الحية.

وتشتمل القائمة على تشكيلة مميّزة من أصناف الشوربة والمقبلات، ومنها طبق شوربة نودل الكريمية الحارّة المحضرة على الطريقة الماليزية، والمطهوة على نار هادئة مع حبات البازلاء والهليون والفطر البري لإرضاء ذوق عشّاق الطعام الآسيوي. ولذوّاقة النكهة الآسيوية دون البهارات الحارة، يمكنهم الاستمتاع بطبق ساتاي الدجاج المكون من قطع فيليه الدجاج المشوي على الطريقة التايلاندية، الذي يقدم مع صلصة الفول السوداني.

أما الأطباق الرئيسة فهي محضرة لترضي مختلف أذواق محبي الأطباق الآسيوية، حيث تضم القائمة طبق ستيك ريباي هويزن بالتوابل الخمسة المحضر من الستيك المشوي على الطريقة الصينية، والمتبل بخمسة أنواع توابل وصلصة هويزن.

كما تضم القائمة طبق السلمون المحضر على الطريقة الآسيوية والمستوحى من مذاق جنوب شرق آسيا التقليدي، حيث يمزج بين فن الطبخ الهندي والتايلاندي، ويحتوي على سمك السلمون المشوي والمغطى بصلصة سامبال أويليك، ويقدم مع صلصة لاكسا الكريمية الحارة المحضرة على طريقة مالاي مع الهليون، وقطع الفطر، وفطر شيتاكي، والفطر البري الذي يعلوه الكاجو المطحون.