التعب وقلة التركيز علامة على مشكلات في الكبد

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشارت الجمعية الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي إلى أن الشعور بالتعب وقلة التركيز قد يكون إشارة إلى مشكلات في الكبد. ونصحت الجمعية الألمانية باستشارة الطبيب عند الشعور بالتعب والإرهاق بشكل غير معتاد، للتأكد من عمل الكبد بشكل صحيح، وعدم الإصابة بفيروس الكبد A، حيث إن التعب وقلة التركيز يعدان من الأعراض المميزة له. وتنتقل مسببات المرض بطرق عدة، منها عن طريق مياه الشرب الملوثة، والأطعمة غير المعدة بشكل جيد، فضلاً عن أن الكثيرين لا يكتشفون إصابتهم بالتهاب الكبد. ويقوم الطبيب بعمل فحص مبدئي لوظائف الكبد، وفي العادة يتم الشفاء من المرض لدى الأشخاص العاديين من تلقاء نفسه، لكن العدوى قد تشكل خطراً في حالة كبار السن، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، وقد يكون اكتشاف الإصابة مبكراً وسيلة لإنقاذ حياة المريض في بعض الحالات الاستثنائية.