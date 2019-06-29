رائحة الفم الكريهة مؤشر صحي خطر

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الدكتور هيلمار جودزيول إن رائحة الفم الكريهة، رغم العناية الجيدة بالأسنان، تدق ناقوس الخطر؛ لأنها تنذر بالإصابة بأمراض خطرة كأمراض الرئة والكبد والكلى.

وأوضح الطبيب أن سبب الرائحة يرجع إلى التهابات اللثة والبلعوم واللوزتين والجيوب الأنفية، لكن رائحة الفم الحمضية تشير إلى مشكلات المعدة، بينما تنذر رائحة الفم الشبيهة برائحة الفاكهة بالإصابة بالسكري. وإذا كانت رائحة الفم تشبه رائحة القيح، فيشير ذلك إلى الإصابة بأمراض الرئة، أما رائحة الفم القريبة من رائحة الأمونيا (غاز النشادر) أو البول فتنذر بالإصابة بأمراض الكلى والكبد.