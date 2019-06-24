خبيرة تجميل: إزالة الماكياج قبل النوم ضرورية

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

أكدت خبيرة التجميل الألمانية، بيرجيت هوبر، ضرورة إزالة الماكياج قبل النوم لحماية البشرة من التهيج والتورم والتجاعيد. وأوضحت أن «مستحضرات الجل واللوشن تعدّ مناسبة لكل أنواع البشرة، ويمكن استخدامها مع الماكياج المقاوم للماء أيضاً، في حين تحتاج البشرة الجافة أو الحساسة إلى زيت تنظيف. وتحتاج المنطقة المحيطة بالعين إلى مستحضرات تنظيف تعمل على تهدئة هذه المنطقة وترطيبها في الوقت نفسه، نظراً لكونها أنحف من بقية الوجه وتفتقر إلى الدهون تحت الجلد».

وبعد إزالة الماكياج ينبغي تنظيف البشرة بشكل جيد بوساطة جل تنظيف أو لوشن، ثم استخدام تونك للحصول على بشرة صافية.