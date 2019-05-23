حفنة من الجوز يومياً تجدّد شباب البشرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يساعد الجوز في الحصول على بشرة تتمتع بالمرونة والنعومة، حسب خبيرة التغذية الألمانية، تيريزا شتاخيلشايد، التي قالت إن الجوز يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية (أوميغا 3)، التي تتمتع بفوائد صحية وجمالية؛ إذ تحفز إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأضافت شتاخيلشايد، أن الجوز يحتوي على حمض بانتوثينيك المعروف أيضاً باسم فيتامين (B5)، الذي يمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير. كما يزخر الجوز بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة التي تهاجم خلايا البشرة، وتعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

وإضافة إلى ذلك، يسهم الجوز في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الزنك. وللاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية تنصح شتاخيلشايد بتناول حفنة صغيرة من الجوز كل يوم.