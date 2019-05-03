«تكساس دي برازيل» وجبات متنوعة في رمضان

المصدر: الامارات اليوم

يقدم مطعم تكساس دي برازيل وجبة إفطار لشخصين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدم أشهر مطاعم الستيك البرازيلي في الولايات المتحدة وجبات رئيسة من اللحوم المشوية والمتبّلة بالطريقة البرازيلية، بالإضافة إلى بوفيه السلطات والعصائر والحلويات.

ويقدم المطعم تجربة طعام بلا توقف تختلط فيها ثقافة البرازيل الغنية مع كرم الضيافة في تكساس. وتتضمن قائمة الطعام مجموعة واسعة من اللحوم المشوية ذات الجودة العالية بأسلوب الغاوتشو، وأكثر من 30 صنفاً من بوفيه السلطات الفاخرة، وقائمة متنوعة من الحلويات المشهورة. ويقع المطعم في مول الإمارات في دبي وياس مول في أبوظبي.