«ذا إتش دبي» يحتفي بالشهر الفضيل

المصدر: الامارات اليوم

أعلن فندق «ذا إتش دبي» عن عرضه المميز بمناسبة شهر رمضان الكريم، الذي يتيح لروّاده من العائلات والأصدقاء تناول وجبة إفطار غير محدودة في مطعم «إيت آند ميت»، مع إمكانية اختيار وجبة الإفطار اليومية التقليدية اعتباراً من المغرب حتى الساعة التاسعة مساءً.

ويرحب المطعم بضيوفه لتناول وجبة الإفطار غير المحدودة لقاء 1999 درهماً فقط متضمنة المشروبات الرمضانية وسط أجواء عصرية مميزة برفقة الأهل والأحبة طوال الشهر الفضيل، ما يتيح لهم الاستمتاع بأطايب البوفيه المفتوح يومياً لمدة 30 يوماً، وتوفير أكثر من 3500 درهم.

كما يحظى الضيوف بفرصة اختيار بوفيه الإفطار اليومي الشهي، الذي يشمل قائمة تقليدية من الأطباق العربية المحضرة خصيصاً لهذا الشهر، بدءاً من سلطات الخضار والمقبلات العربية، بما في ذلك الحمص والفتوش وسلطة الجرجير وورق العنب وسلطة القرنبيط مع صلصة الطحينة مقابل 185 درهماً فقط. فيما تقدم منصات الطهو الحية تشكيلة من المشاوي الشرقية اللذيذة وأوزي لحم الضأن وشاورما الدجاج، أو المقبلات العربية الساخنة وغيرها.