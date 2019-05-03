الجزائري إلياس والي «فاشن ستار» الموسم الرابع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط أجواء احتفالية، توجت مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، أول من أمس، المشترك إلياس والي من الجزائر، بلقب «فاشن ستار»، في موسمه الرابع، وذلك بعد منافسة قوية بين المشتركين الأربعة المتأهلين إلى الحلقة الختامية من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية، يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

بثت الحلقة على شاشة تلفزيون دبي، وشهدت العديد من المنافسات والتحديات، بداية من عرض تقرير مفصل عن مجريات الحلقات السابقة، وأفضل التصاميم للمشتركين الأربعة في هذا الموسم، قبل أن تنطلق التحديات الأخيرة وتعلن ريم عكرا عن موضوع منافسات هذه الحلقة، التي شملت اختيار ملكة معروفة لتقديم خمسة تصاميم مختلفة تتضمن الابتكار والفخامة والإكسسوارت لتقديمها على السجادة الحمراء في الحلقة الختامية من البرنامج.

ليمضي بعدها المشتركون الأربعة: رناد حفني من السعودية، إيمان رمَّال من لبنان، حسن بن عياش من تونس، إلياس والي من الجزائر في العمل على تصاميمهم الأخيرة، حيث اختارت المشتركة رناد حفني من السعودية، الملكة كليوباترا لتصاميمها الخمسة، معتمدة على ألوان الأسود والأبيض والذهبي، حيث أثارت إعجاب لجنة التحكيم لتصاميمها التي عبرت بشكل أساسي عن هويتها في هذا المجال، في الوقت الذي اختار المشترك، حسن بن عياش من تونس، الملكة ماري أنطوانيت وتقنية «القماش المقصب»، لينال إجماع لجنة التحكيم لحداثة تصاميمه المبتكرة وتفكيره المتجدد، قبل أن يحين موعد تقديم تصاميم المشتركة إيمان رمَّال من لبنان، التي فضلت اختيار يا أسانتوا، إحدى ملكات قبيلة أشانتي في غانا، حيث نالت إعجاب لجنة التحكيم لتصاميمها المستوحاة من الأجواء الإفريقية مكان إقامتها الحالية، فيما اختار المشترك إلياس والي من الجزائر، الملكة إليزابيث الأولى لتقديم تصاميمه الخمسة التي نالت إعجاب ريم عكرا وبقية أعضاء لجنة التحكيم.

وقبل أن تدعو المذيعة، ليلى بن خليفة، المشتركين الأربعة للوقوف على خشبة المسرح، قامت باختيار أفضل التصاميم التي أعجبتها للمتأهلين إلى الحلقة الختامية، وأعلنت ريم عكرا عن فوز المشترك إلياس والي من الجزائر بلقب برنامج «فاشن ستار» في موسمه الرابع، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 370 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى الشهرة والفرصة الحقيقية نحو النجومية والعالمية.

الفائز اختار الملكة

«إليزابيث الأولى»

لتقديم تصاميمه

الخمسة، التي نالت

إعجاب أعضاء لجنة

التحكيم.