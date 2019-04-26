«حبتور سيتي كوللكيشن» تجربة رمضانية مميّزة

المصدر: الامارات اليوم

تمتع بمائدة إفطار شهية ومميزة في جو عائلي في مطعم «ذا ماركت» في «حبتور سيتي كوللكيشن». تتكون المنصة المُعدّة خصيصاً لشهر رمضان من ست منصات لإعداد الطعام مباشرة للضيوف وأمام الحضور، ليشمل ذلك الأكلات الهندية وأكلات السوشي، إضافة الى مطبخ خاص لطبخ الأطباق الطازجة اللذيذة حسب طلب الضيوف، كذلك قسم شامل خاص بالأكلات العربية الشهية لتقديم كل الأكلات العربية التقليدية والأطباق المشهورة. ويصحب ذلك منطقة خاصة للعب الأطفال وأنشطة ترفيهية للرسم وركن خاص لمشاهدة الأفلام، لذا يُعد «ذا ماركت» هو الاختيار الأنسب للعائلات.

ويكشف المطعم عن عروض الشهر الكريم من داخل الحبتور سيتي، وذلك مقابل 185 درهماً فقط للفرد البالغ، و60 درهماً للأطفال من عمر 5-12، و يمكن للأطفال تحت سن الخامسة الدخول.