«برغر» وسط لوحات الفن المعاصر

المصدر: الامارات اليوم

يقدّم شيك شاك لزبائنه أفضل ما في عالم المأكولات والفنون بدبي عبر تحويل خمسة من فروعه إلى مناطق إبداعية، حيث سيحظى رواد المطعم بفرصة الاستمتاع بتناول أشهى أصناف البرغر أثناء مشاهدة اللوحات الفنية الرائعة للفنانين المحليين الموهوبين في الإمارات.

سيتمكن رواد المطعم الآن من التوجه إلى شيك شاك بدبي للاستمتاع بمشاهدة هذه التصاميم الفنية الرائعة، حيث سيتمكنون من تناول البرغر المفضل لديهم، محاطين في الوقت نفسه بأعمال من الفن المعاصر. ويمكنكم مشاهدة الأعمال الفنية في فروع شيك شاك بدبي مول ومول الإمارات وجي بي آر وسوق البحار ومطار دبي الدولي، بتوقيع الفنانين دينا سامي وخالد ميزينا وماريا إقبال وماكس لورنس وميلفن سان ميغيل وريم المزروعي.

يكشف شيك شاك عن هذه الأعمال الفنية المبدعة والعصرية، التي تهدف من خلال التعاون مع الفنانين المحليين إلى دعم المواهب المحلية عبر تشجيعهم على عرض أعمالهم العصرية المستوحاة من ثقافة البوب، والتفاعل مع الجماهير وسط أجواء اجتماعية مرحة وغير رسمية.