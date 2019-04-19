«هوريكان جريل».. برغر من أجواء الصحراء

المصدر: الامارات اليوم

كشف «هوريكان جريل»، المطعم الأسترالي الشهير من موقعه المثالي في «دبي مول» وسط الإطلالات الآسرة على نوافير دبي المذهلة، عن إطلاق مجموعة متنوعة من أفخر شرائح اللحوم المعتقة ذات الجودة العالمية الممتازة مقابل أسعار استثنائية تلائم الجميع. ويجمع طهاة المطعم مهاراتهم وتقاليدهم الاستثنائية في مطعم اللحوم الشهير لإبداع شرائح من البرغر تمتزج فيها النكهة والثقافة المحلية لتقديم مذاق دبي الأصيل.

وهكذا بات بإمكان الضيوف الاحتفال بالنكهات المحلية والاستمتاع بطعم البرغر المكون من مزيج من أجود أنواع لحوم الإبل المحلية مع لحم عجل واجيو الفاخر، ما يقدم إضافةً فريدة لقائمة طعام «هوريكان جريل»، ليس على صعيد النكهة فحسب، وإنما على صعيد العناصر الغنية بالبروتينات وفيتامين E أيضاً.

وتتميز برغر شرائح لحم الإبل وعجل واجيو بحجمٍ كبير من 300 غرام، مع قوام طري مكرمل ونكهة مثالية تنال إعجاب الذواقة، وتقدّم مع مايونيز التمر اللذيذ، ما يتيح أمام الضيوف الفرصة لخوض مغامرة ساحرة في عالم المذاق الفريد.