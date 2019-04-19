ألعاب بوليوود باركس

المصدر: الامارات اليوم

لم يعد على محبّي بوليوود الباحثين عن التشويق والمتعة الانتظار طويلاً، حيث يمنحهم بوليوود باركس دبي، ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، كل ما يتطلعون إليه من الألعاب المستوحاة من عالم السينما الهندية، التي تصحبهم في مغامرات شيّقة، وأجواء من حبس الأنفاس، مانحة اللاعبين تجربة مبهرة.

دون: ذا تشيس

رحلة مجنونة ثلاثية الأبعاد حافلة بالمطاردات الصاخبة على شارع الشيخ زايد في دبي، وعلى جوانب ناطحات السحاب الشهيرة.

كريش: هيروز فلايت

هل حلمت يوماً بالتحليق في سماء المدينة مع بطلك الخارق المحبوب لإنقاذ كوكب الأرض من غزو المخلوقات الفضائية؟ لقد حانت فرصتك.

را.ون: أنليشد

يعود فيلم الخيال العلمي الهندي «را.ون» إلى الحياة، في شكل عرض محاكاة محسوس رباعي الأبعاد وحافل بالتشويق.

شولاي: ذا هنت فور جبار سينغ

عليك الحذر من هذه المغامرة ثلاثية الأبعاد المليئة بالحماس! والتي تقع أحداثها في منطقة راستيك رافين. قم بتحديد هدفك، ومن ثم افتح النار من فوهات أسلحتك الثقيلة على القراصنة.

لاجان: ثريل أوف فيكتوري

تعيد هذه اللعبة المعتمدة على محاكاة الحركة مشاعر الحنين لأحد أكثر أفلام بوليوود شهرة. انطلق في رحلة مع بوفان وفريقه في لعبة الكريكت القديمة ضد الراج البريطاني.

