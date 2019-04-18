4 أيام مع الجمال والأزياء والجوائز في «أزيان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف معرض وملتقى «أزيان»، الحدث السنوي الأول من نوعه في إمارة الشارقة، والمتخصص في الجمال والأزياء والصحة، عن أسماء لجنة التحكيم الخاصة بجوائز أزيان للجمال والأزياء، التي ينظمها المعرض والملتقى في دورته الأولى التي تنطلق اليوم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتستمر فعالياته حتى 21 أبريل الجاري.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من خبيرة المظهر ومنسقة الأزياء رنا صعب، ومصممة الأزياء الإماراتية خلود ثاني، ومؤسس ورئيس التحرير والرئيس التنفيذي لمجلة «ميوز أرابيا» ميرفت غانم. أما لجنة تحكيم جوائز أزيان للجمال فتضم مؤسس ومدير أحد مراكز التجميل نسرين ناتافان، وخبيرة ومدربة المكياج نادين محمد، ومدير العمليات لدى أحد مراكز التجميل أندرو ماتا.

وتعد المصممة خلود ثاني أول إماراتية تحصل على شهادة في إدارة الأزياء والتسويق من كلية إسمود العليا لفنون وتقنيات الأزياء بالعاصمة الفرنسية باريس، كما درست في كلية لندن للأزياء، وحصلت على درجة الماجستير في التسويق الاستراتيجي من جامعة ولونغونغ وبكالوريوس في إدارة الأعمال، وفي الاتصالات التسويقية من جامعة زايد في دبي، وأطلقت خلود علاماتها التجارية «بنت ثاني» عام 2012، لتجمع بين مهارات التصميم الدقيقة ورؤى ريادة الأعمال، وتتميز تصاميمها بالتفاصيل الدقيقة، التي تحتوي على التقطيع الهندسي المستوحى من فنون العمارة المعاصرة في دبي.

ويهدف المعرض من إطلاق جوائز دورته الأولى المتخصصة بالأزياء والجمال، إلى دعم المواهب الشابة والصاعدة في هذه المجالات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إبداعاتهم أمام زوار «أزيان» في «جوائز أزيان لتصميم الأزياء» ضمن ثلاث فئات: أفضل مجموعة ملابس سفر، وأفضل مجموعة عباءات سهرة، وأفضل مجموعة ملابس جاهزة، بالإضافة إلى «جوائز أزيان للجمال» ضمن فئتين: أفضل تسريحة شعر للمناسبات، وأفضل ماكياج للمناسبات، بإجمالي خمس فئات في الجائزتين.

وتهدف إلى التعرف إلى المواهب الرائدة في مجال الموضة، والجمال، وأسلوب الحياة الصحي، بدولة الإمارات، ممن لا تقتصر مواهبهم على المهارات فحسب، بل يتبنون أساليب مستدامة وصديقة للبيئة أثناء تنفيذ هذه المهارات.

ويُركز «أزيان» الذي يستمر على مدار أربعة أيام على ثلاثة محاور مختلفة هي الجمال، والأزياء، والصحة، إذ يخصص يوماً مستقلاً لكل محور، ليتسنى للزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات في كل قطاع، والتعرف عن كثب لآراء المختصين والخبراء، وحضور الجلسات النقاشية المتخصصة بكل محور.

جلسات.. وعلامات

تشارك في الدورة الأولى من «أزيان»، مجموعة من العلامات في مجال الجمال والأزياء والصحة، كما يشمل المعرض والملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، ما يوفر مساحات للحوار وتبادل الخبرات والمعارف واقتراح الأفكار الجديدة، بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار لهذه القطاعات الحيوية.