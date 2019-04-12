تشكيلة «راينبو بي» من أوليفيا بيرتون

المصدر: الامارات اليوم

نقدّم راينبوا أكثر التشكيلات ألواناً مع مينا كلاسيكي تُجمله علامات من المجوهرات الصغيرة بألوان قوس القزح المتنوعة.

وضعت على الساعة لمسات نهائية من تفاصيل النحل اللطيفة، فجاءت الموديلات بحس إيجابي تجعلك تتحلى بابتسامة عريضة كلما لبست الساعة.

تقدّم راينبو بي أكثر تشكيلات أوليفيا بيرتون ألواناً حتى الآن! أخذت أحجارها الكريمة هذا الموسم باتجاه مختلف تماماً بإضافة ألوان فاتحة متعددة في حبات كريستال الشواروفسكي.

موديلات مفعمة بالحياة تدفعك إلى الابتسامة! عش حياتك بالألوان مع هذه الموديلات الجديدة الإيجابية من @oliviaburtonlondon.

حبات الشواروفسكي بألوانها الفاتحة المتنوعة تضيف جماليات خاصة على هذه الساعة التي تحمل نقشة 3D Bee المعروفة بلمسة نهائية خلابة تلفت الأنظار.

تشكيلة الساعات هذه من أوليفيا بيرتون متوافرة لقاء 745 درهماً في كل متاجر ساعة الصفوة في الإمارات.