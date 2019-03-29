تشكيلة «ستيف مادن» للألوان المعدنية

المصدر: الامارات اليوم

اجتاح لون الميتاليك في السنوات الأخيرة الماضية مختلف صيحات الموضة وها هو الآن يستمر بإثبات وجوده في تشكيلة الأحذية والحقائب. تقدم «ستيف مادن» تشكيلة واسعة من التصاميم النسائية الاستثنائية التي تضفي أناقة وفخامة على مختلف الإطلالات. تلألأت هذه المجموعة بالألوان المعدنية اللافتة للانتباه ومنها اللون الذهبي الجذاب الذي يبرز قوة الشخصية واللون الفضي العصري والبرونزي الذي يسلط الضوء على المظهر العصري. تتعدد أنواع الأحذية ومنها ذات الكعب العالي والمسطح والميول، إضافة إلى الأحذية الرياضية وكلها صممت لتلبي صاحبات الذوق المتنوع والعفوي.