برانش «أكوا».. إضافات استثنائية للأطفال

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم أكوا في فندق روزوود أبوظبي للضيوف في الإمارات عن إطلاق «برانش روزوود جاردن» في حلة جديدة، ليقدم أشهى الأطباق العالمية في أجواء ملائمة للعائلة والأصدقاء والأطفال.

ويضم برانش روزوود جاردن مجموعة واسعة من المقبلات والأطباق العالمية والآسيوية، وركناً خاصاً بفطائر فريتو، وقسماً لمأكولات التونة، والمحار والسوشي، والشوربات، وركناً آخر خاصاً بالمخبوزات اللذيذة. ويتوافر البرانش من الساعة 1 ظهراً حتى 5 عصراً، ويتيح تصميم البرانش للضيوف متعة التجول في أرجاء المطعم الراقي الذي يحتل موقعاً مميزاً في الطابق الثالث من الفندق.

كما يوجد على التراس مجموعة متنوعة من محطات الطهي مباشرةً أمام الضيوف لإعداد الأطباق بما في ذلك الباستا الإيطالية وشرائح اللحم المشوي والفطائر الشرقية المتنوعة المعدة على الحطب. كما سيضم البرانش قسماً آسيوياً يجمع بين النكهات الصينية والهندية، بالإضافة إلى قسم خاص للمشروبات مقدم من نادي «لا كافا» في روزوود أبوظبي.