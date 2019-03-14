نصائح «بوابة الجمال» تحمي الأظافر من التقصف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعد تقصف الأظافر كابوساً مزعجاً يثير رعب وفزع المرأة؛ نظراً لأن جمال المرأة يكتمل بجمال ونعومة أظافرها. فلماذا تتقصف الأظافر وكيف يمكن مواجهة التقصف؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن تقصف الأظافر له أسباب عدة؛ إذ قد يرجع إلى سوء التغذية ونقص المعادن والفيتامينات. وقد يشير تقصف الأظافر أيضاً إلى بعض الأمراض الجلدية؛ مثل فطريات الأظافر والصدفية والإكزيما، أو أمراض الغدد مثل قصور الغدة الدرقية.

كما قد يرجع سبب تقصف الأظافر إلى الإصابات، التي تلحق بلوح الظفر أثناء الباديكير والمانيكير، أو استعمال الأظافر الاصطناعية، فضلاً عن تعرّض الأظافر للمنظفات بشكل مفرط.

وأشارت «هاوت.دي» إلى أنه يمكن مواجهة تقصف الأظافر من خلال التغذية المتوازنة الغنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات.

كما ينبغي العناية بالأظافر من خلال استعمال المستحضرات الغنية بمواد الترطيب.