تجارب «فاخرة» في جزيرة السعديات

المصدر: الامارات اليوم

أعلن «منتجع وفلل السعديات روتانا»، الوجهة الفاخرة من فئة الخمس نجوم، عن إطلاق مجموعة متنوعة من التجارب الفاخرة التي تتيح لضيوف وزوار جزيرة السعديات الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والخدمات الاستثنائية، حيث يوفر لهم المنتجع باقة من الخيارات المميزة التي تتضمن عشاءً فاخراً في أحد المطاعم المميزة.

يقدم مطعم «ترتل باي بار آند جريل»، الواقع في قلب المنتجع الساحر، لضيوفه مجموعة من الخيارات لقضاء أمسية لا تُنسى، ويتيح لهم الاستمتاع بهذه التجربة في الداخل أو بجوار حوض السباحة أو على التراس في الهواء الطلق. وتشمل أبرز الأطباق الخمسة في قائمة الطعام الخاصة تشكيلة متنوعة من أشهى المقبلات، والأطباق الرئيسة، وتشكل الحلويات الختام الأمثل لهذه التجربة الحصرية، حيث يقدم المطعم لعشاق الحلويات أشهى خيارات التحلية.

يدعو مطعم «سي ريستورانتي إيتاليانو أند بار» لعيش تجربة فريدة في هذه الوجهة الإيطالية الأصيلة، ويقدم لهم قائمة معدّة خصيصاً تشمل توليفة من الأطايب ذات النكهات الشهية والمكونات الطازجة. وستعزز العلامة تجارب الضيوف مع توليفة من الأطباق المميزة والحلويات التقليدية التي يتم تقديمها بأسلوب الضيافة الإيطالية النابضة بالحياة.