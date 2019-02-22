«زِن واي».. نكهات آسيوية بلمسة عصرية

المصدر: الامارات اليوم

فتح مطعم «زِن واي» أبوابه في «سيزرز بالاس بلوواترز» دبي، ليقدّم إلى أروع جزيرة في دبي قائمةً فريدةً من الأطباق الآسيوية الأصيلة بلمسة عصرية. ومن المتوقّع لهذا المطعم الجديد المتخصص بمعجّنات «الديم سام» المحضرة على الطريقة المنزلية و«النودلز» المحضرة يدوياً، أن يأخذ ذواقة الطعام في رحلة مميزة إلى شوارع هونغ كونغ. يستقبل هذا المطعم زوّاره يومياً للغداء والعشاء.

ينفرد المطعم بقائمته التي ابتكرها طاهي الديم سام وأطباق الووك، رئيس الطهاة يانغ تاو (فرانكي)، التي تضمّ مأكولات آسيوية أصيلة محضّرة بتقنيات طهي حديثة وتقدّم بأسلوب مميّز. بانتظار الضيوف أطباق بمذاق لا يقاوم، أبرزها طبق بط بكين الكامل التقليدي، والضلوع المشوية بصلصة الباربكيو وتتبيلة «كالبي» مع الكمشي وفلفل الهالابينو المخلّل، وسمك قاروس البحر الكانتوني مع زيت السمسم المحمّص وصلصة الصويا، ليدغدغوا براعم ذوقهم بنكهات الشرق الآسرة. ومن أبرز أطايب القائمة نذكر القسم الذي يضم 14 صنفاً من الديم سام، بما فيها شو باو دجاج هونغ كونغ على الفحم، وكعكة لحم بقر شنغهاي المقلي، وطبق حبات القريدس الأربع الموسمية.