«ذا لوفت».. لمسة فاخرة في قمة «أوبرا دبي»

المصدر: الامارات اليوم

أعلن مطعم «ذا لوفت»عن افتتاح أبوابه هذا الأسبوع رسمياً أمام الضيوف. ويحتضن مطعم «ذا لوفت آت دبي أوبرا»، الذي يكتسي بحلّة جديدة من موقعه، عروض عشاء مخصصة لما قبل العرض المسرحي وما يليها من احتفالات.

وكشف المطعم عن طيف من الفعاليات الأسبوعية، بما فيها باقات «ليلة السيدات» التي ستقام كل أربعاء، ووجبات «برانش الجمعة» التي تتضمن محطات الطهي التفاعلي الحي التي تقدم المحار الطازج، إضافة إلى منصة الباستا والريزوتو والمأكولات البحرية الفاخرة وسط أجواء رائعة يتخللها عزف حي لموسيقى الساكسوفون وأجمل إيقاعات منسق الأغاني، فضلاً عن فعالية «شاي ما بعد الظهيرة» مع أجمل العروض الترفيهية الحية، إلى جانب تجارب الغروب على التراس التي تحلو تجربتها بعد الانتهاء من العمل، ما يضمن لعشاق التجارب المميزة والمسرح قضاء أوقات فريدة سيرغبون بمعاودتها طوال أيام الأسبوع. كما ستشمل العروض الأسبوعية الأخرى «صيد اليوم» الذي يقدم المأكولات البحرية الطازجة، بالإضافة إلى إطلاق قائمة طعام مخصصة قبل العرض المسرحي وقائمة مشروبات بعده.

ويقدم المطعم قائمة طعام متميزة تركّز بشكل خاص على المطبخ الأوروبي العصري المستوحى من عبق التوليفات المحلية. كما يحافظ «ذا لوفت آت دبي أوبرا» على أجوائه الراقية وتصاميمه الداخلية الخاصة وإطلالاته الخلابة، ليبرز بين الوجهات الفاخرة والأنيقة التي لطالما ارتبطت مكانتها الراقية بتوافر هذه العناصر.