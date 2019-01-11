تصاميم من «ستيف مادن» تلائم الرجل العصري

المصدر: الامارات اليوم

واكب صيحات الموضة، هذا الموسم، مع تشكيلة «ستيف مادن» التي تقدم أجمل تصاميم الأحذية الرجالية الجديدة. تلائم المجموعة المتنوعة أسلوب وذوق كل فرد في جميع المناسبات، حيث تبرز الأحذية الرسمية بقوة هذا الموسم، مع لمسة من التجدد تجمع ما بين الأحذية الفاخرة والأحذية غير الرسمية، مع إضافة نعل ذي طبقات متعددة لإضفاء مظهر أنيق وعملي. وتأتي التفاصيل الراقية من الجلد والخامات لتلائم سراويل الجينز مثلما تلائم السترة الرياضية لإطلالة أنيقة غير رسمية. كما تبرز صيحة الأحذية التي تحمل صبغةً عصرية بقوة، حيث تتميز بمزيج من المواد والألوان المتناقضة لتضفي إطلالة جديدة ومتميزة.