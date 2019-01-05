روبوتات‬ التنظيف.. أجهزة ذكيــة لا تخلو من نقاط ضعف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يزداد الإقبال حالياً على روبوتات‬ التنظيف الذكية، التي تقوم بعملية تنظيف المنزل من تلقاء نفسها، وبدأت تسحب‬ البساط من تحت أقدام المكانس الكهربائية التقليدية. وعادة تتجول‬ روبوتات التنظيف في غرف المنزل، كي تجمع الغبار والوبر والشعر والفتات،‬ بينما يكون أصحاب المنزل في أعمالهم أو القيام بالتسوق.‬

‫‬ورغم ذلك لا يمكن لروبوتات التنظيف أن تحل محل المكانس الكهربائية‬ التقليدية.

وعللت سيسيليا مويزيل، من الهيئة الألمانية لاختبار السلع،‬ ذلك بأن روبوتات التنظيف لا يمكنها منافسة قوة الشفط، التي تتمتع بها‬ المكانس الكهربائية الجيدة، لكنها تعد وسيلة تنظيف إضافية، وتعمل على‬ تنظيف المنزل بشكل أساسي من الناحية البصرية.‬

‫‬وتتفق مديرة مشروع مبادرة الأجهزة المنزلية بلس في‬ العاصمة الألمانية، برلين كلوديا أوبراشير، مع هذا الرأي، مضيفة: «تعوض روبوتات‬ التنظيف قوة الشفط المنخفضة نسبياً بها، من خلال المواظبة على التنظيف‬ بانتظام، وبالتالي يتم الحفاظ على المنزل بحالة نظيفة باستمرار». ‬

‫‬أداة إضافية جيدة‬

‫‬إذا تم استعمال روبوت التنظيف يومياً، أو مرات عدة أسبوعياً، فإنه يعتبر‬ أداة إضافية جيدة للمكانس اليدوية أو المكانس الكهربائية، وعندئذ سيكون‬ من النادر استعمال هذه الأدوات للتنظيف الأساسي للمنزل.

وقالت أوبراشير‬ إن روبوتات التنظيف تعتبر من الأجهزة المهمة للمسنين؛ لأنها تصل إلى‬ كل ركن في المنزل وإلى الأماكن كافة، التي يصعب الوصول إليها بواسطة المكانس‬ الكهربائية.‬

‫‬وطورت الشركات العالمية روبوتات التنظيف كثيراً، وأصبحت أكثر‬ اعتمادية، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل سنوات عدة؛ فبينما كانت‬ الموديلات الأولى تضل طريقها داخل المنزل، أصبحت الروبوتات الحديثة تقوم‬ بعملية التنظيف بشكل منتظم وشامل.‬

‫‬بينما ذكر المدير برابطة صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية‬ بمدينة فرانكفورت، فيرنر شولتس، أن روبوتات التنظيف أصبحت أكثر ذكاءً، وتتوافر‬ حالياً موديلات كثيرة يمكن برمجتها، علاوة على أنها تقوم بقياس مساحة‬ الغرفة، كما أنها تقوم باحتساب كيفية الوصول إلى الأركان وتجاوز العقبات‬ والسجاد، بالإضافة إلى أنه يمكن التحكم في هذه الأجهزة عن بُعْد بواسطة‬ تطبيقات الهواتف الذكية.‬

ومع ذلك، لاتزال هذه الأجهزة تعاني بعض العيوب ونقاط الضعف؛ إذ لا تنظف الأركان والزوايا جيداً، بالإضافة إلى أن عملية‬ تنظيف السجاد تتم بشكل سطحي فقط، كما أن شحنة البطارية عادةً لا تكفي‬ لتنظيف المنازل ذات المساحات الكبيرة، لذلك فإنه من المستحسن هنا‬ الاعتماد على روبوتات التنظيف، التي يمكنها الرجوع إلى قاعدة الشحن،‬ لإعادة شحن البطارية، ثم مواصلة عملية التنظيف مرة أخرى، من الموضع الذي‬ توقفت فيه من قبل.‬

مقارنات

‫‬وشدد شولتس على أنه من المنطقي أن يقوم المستخدم بمقارنة المنتجات‬ ومزاياها؛ نظراً لأن الأسواق تزخر بالعديد من موديلات روبوتات التنظيف،‬ وليس كل جهاز يناسب كل مستخدم وأي منزل، وفي بعض الأحيان توجد اختلافات‬ كبيرة بين الموديلات، ولا يقتصر الأمر على مدى الجودة وحجم الوظائف، بل‬ يظهر الفرق في الكلفة أيضاً.‬

‫‬وهناك معايير مهمة تجب مراعاتها عند الرغبة في شراء روبوت التنظيف؛‬ منها قوة الشفط وإمكانية برمجة أوقات بدء التشغيل وفترة تشغيل البطارية‬ والوقت اللازم للشحن، والطريقة التي يعمل بها الروبوت في الغرفة، علاوة‬ على أن طريقة التعامل مع صندوق الغبار والأتربة تعتبر من العوامل الحاسمة أيضاً؛ إذ يجب إفراغ هذا الصندوق يدوياً بانتظام، ومن الأفضل أن‬ يتم ذلك بعد كل عملية تنظيف.‬

‫‬وأشارت مويزيل إلى أن شدة الصوت قد تكون من العوامل المهمة لشراء‬ روبوتات التنظيف؛ نظراً لأنه لا يصدر عنها صوت مرتفع جداً، وبالتالي فإنه‬ يمكن استعمالها دون إزعاج.

حواجز

تعمل روبوتات التنظيف - بشكل مثالي - في المنازل ذات الأرضية الملساء‬ والتصميم الواضح، فإذا كانت الغرفة مزدحمة بقطع الأثاث أو كثيرة الزوايا‬ والأركان، فإن ذلك يصعب على الأجهزة مهمة القيام بعملية التنظيف بصورة‬ جيدة، كما أن السجاد والعتبات، التي يزيد ارتفاعها على سنتيمترين اثنين تمثل حواجز‬ أمام روبوتات التنظيف، وهو ما يسري أيضاً على الكابلات وقطع السجاد‬ الطويلة.‬

‫وتنصح أوبراشير بإخلاء الغرفة من الحواجز والعقبات، عند استعمال روبوتات‬ التنظيف، أو الاعتماد على الموديلات الذكية.