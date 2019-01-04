سويس أوتيل الغرير.. مطعم «شيان»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كشف فندق سويس أوتيل الغرير عن إعادة إطلاق مطعم «شيان»، الذي يشتهر بتقديم طبق أسياخ الكباب الطويلة، آخذاً الضيوف في رحلة استثنائية لتذوق أطايب الأطباق الفارسية الشهيرة.

يقدم المطعم قائمة من الأطباق المبتكرة والمستوحاة من المأكولات الفارسية التقليدية، مثل «كباب تخته جامشيد»، و«باكالي يلوو با ماهيج»، و«خورشت إيميغو» وغيرها الكثير، لتكتمل الوليمة بطبق أرز بسمتى بالخضار أو الزعفران. فيما سيكون فريق العمل جاهزًا لإطلاع الضيوف على الأطباق وأصل المكونات في تجربة طعام مميزة.

وتضم قائمة الطعام الرئيسة المحضرة على يد الشيف (أخيليش سينغ) خيارات واسعة، مشكِّلة خياراً مثالياً للضيوف من المجموعات الكبيرة. وتتضمن المقبلات تشكيلة من التغميسات المستوحاة من المطبخ الفارسي، بينما تشتمل باقة الحلويات على آيس كريم الزعفران المزين بالفستق، وحلوى الفالودة، ومثلجات الفواكه مشبوكة عليها الشعيرية على شكل عش طائر، مع ماء الورد الذي يضفي عليها مذاقاً حلواً رائعاً.

وقال مدير الأغذية والمشروبات، لي يه نينغ: «نحن متحمسون لتقديم خيارات أوسع من الأطباق الفارسية والمطابخ المتنوعة لسكان دبي. ويعد فن الطهي وتذوق الطعام عنصراً رئيساً في الثقافة الفارسية وثقافة منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وقد استوحى المطعم أطباقه من مطاعم الكباب ومأكولات باعة الشارع المتجولين في طهران».