تشكيلة «إيكو» العنابية دفء اللون وسحر المظهر

المصدر: الامارات اليوم

تتغير صيحات الألوان في كل عام ومن فصل لآخر، لكن تبقى بعض الألوان حاضرة في كل زمان ومكان ولا تتأثر بهذه التغيرات، ومنها اللون العنابي. تقدم لك «إيكو» تشكيلة من الأحذية الجميلة، والمندرجة في قائمة تدرجات اللون العنابي الفاتحة والداكنة. تسارع مختلف النساء إلى اقتناء ملابس وأحذية مزينة بهذا اللون، كونه المفضل في فصل الشتاء، وذلك لما يضيفه من دفء وأناقة ورقي تليق بروح هذا الموسم، كما أن سهولة تنسيقه مع أغلب الألوان الأخرى كالأسود والرمادي والجينز والأبيض تجعل منه الخيار الأول لكل إطلالة. تضم تشكيلة «إيكو» مختلف أنواع التصاميم والجلود، سواء الأحذية الرياضية، أحذية البوت، الجلود الطبيعية، المخامل، وغيرها من الخيارات التي تلبي جميع متطلباتك.